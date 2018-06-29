İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine, temmuzda 20,9 milyar lira, ağustosta 12,2 milyar lira, eylülde 9,6 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, temmuzda 17,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,9 milyar liralık, ağustosta 9,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12,2 milyar liralık, eylülde 7,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9,6 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzda iç borçlanmanın 19,4 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 10 milyar lirası piyasadan, 2,2 milyar lirası kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 6 milyar lirası piyasadan, 1,1 milyar lirası kira sertifikasından, 2,5 milyar lirası kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek, 13 tahvil ihalesi düzenlenecek. Ayrıca 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.