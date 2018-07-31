İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine, ağustosta 10,8 milyar lira, eylülde 8,7 milyar lira, ekimde 3,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ağustosta 9,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10,8 milyar liralık, eylülde 7,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 8,7 milyar liralık, ekimde 3,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustosta iç borçlanmanın 8,6 milyar lirası piyasadan, 2,2 milyar lirası kamuya satışlardan; eylüldeki iç borçlanmanın 5,1 milyar lirası piyasadan, 1,1 milyar lirası kira sertifikasından, 2,5 milyar lirası kamuya satışlardan; ekimdeki iç borçlanmanın 2,3 milyar lirası piyasadan, 1,2 milyar lirası kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek, 11 tahvil ihalesi düzenlenecek. Ayrıca 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.