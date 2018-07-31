FİNANS

İç borçlanma stratejisi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 18:43 | Son Güncelleme

Hazine, ağustosta 10,8 milyar lira, eylülde 8,7 milyar lira, ekimde 3,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

Hazine, ağustosta 10,8 milyar lira, eylülde 8,7 milyar lira, ekimde 3,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ağustosta 9,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10,8 milyar liralık, eylülde 7,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 8,7 milyar liralık, ekimde 3,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustosta iç borçlanmanın 8,6 milyar lirası piyasadan, 2,2 milyar lirası kamuya satışlardan; eylüldeki iç borçlanmanın 5,1 milyar lirası piyasadan, 1,1 milyar lirası kira sertifikasından, 2,5 milyar lirası kamuya satışlardan; ekimdeki iç borçlanmanın 2,3 milyar lirası piyasadan, 1,2 milyar lirası kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek, 11 tahvil ihalesi düzenlenecek. Ayrıca 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ağustosta 11,9 milyar lira, eylülde 11,7 milyar lira, ekimde 11 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 34,6 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 13,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ağustosta 1,1 milyar lira, eylülde 3 milyon lira, ekimde 7,5 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

PARTNER'Tek korkum eşimi kaybetmek''Tek korkum eşimi kaybetmek'
Kapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptıKapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptı
Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisiGiresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmaya

En Çok Okunan Haberler

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Vatandaşa kötü haber! Doğalgaza zam yolda

Vatandaşa kötü haber! Doğalgaza zam yolda

Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptı

Kapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptı

Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.