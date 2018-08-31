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İç borçlanma stratejisi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 18:15 | Son Güncelleme

Hazine, eylülde 8,7 milyar lira, ekimde 3,5 milyar lira, kasımda 22,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

Hazine, eylülde 8,7 milyar lira, ekimde 3,5 milyar lira, kasımda 22,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, eylülde 7,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 8,7 milyar liralık, ekimde 3,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3,5 milyar liralık, kasımda da 21,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22,4 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylül iç borçlanmasının 3,6 milyar lirası piyasadan, 4 milyar lirası kamuya satışlardan, 1,1 milyar lirası kira sertifikasından, ekimdeki iç borçlanmanın 1,9 milyar lirası piyasadan, 1,6 milyar lirası kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 16,4 milyar lirası piyasadan, 4,7 milyar lirası kamuya satışlardan, 1,3 milyar lirası da kira sertifikasından oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Eylülde 13,2 milyar, ekimde 13,3 milyar lira, kasımda da 24,5 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 51 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 18,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da eylülde 4,5 milyar, ekimde 9,8 milyar, kasımda ise 2,1 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
eylül-kasım Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Borçlanma Stratejisi

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