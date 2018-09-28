İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine, ekimde 3,5 milyar lira, kasımda 22,4 milyar lira, aralıkta 3,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ekimde 3,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3,5 milyar liralık, kasımda 21,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22,4 milyar liralık, aralıkta da 2,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.
Ekimdeki iç borçlanmanın 1,9 milyar lirası piyasadan, 1,6 milyar lirası kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 16,3 milyar lirası piyasadan, 4,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 1,3 milyar lirası da kira sertifikasından, aralık iç borlanmasının da 1,8 milyar lirası piyasadan, 1,6 milyar lirası kamuya satışlarından oluşması bekleniyor.
Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 10 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Ekimde 13,4 milyar lira, kasımda 24,8 milyar lira, aralıkta da 5 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 43,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 15,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ekimde 9,9 milyar, kasımda 2,4 milyar lira aralıkta ise 1,6 milyar lira olması öngörülüyor.
(Bitti)
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