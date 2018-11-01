İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine, kasımda 22,4 milyar lira, aralıkta 3,4 milyar lira, 2019'un Ocak ayında da 6,1 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kasım 2018-Ocak 2019 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, kasımda 21,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22,4 milyar liralık, aralıkta 2,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3,4 milyar liralık, 2019 Ocak'ta da 6,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasımdaki iç borçlanmanın 15,3 milyar lirası piyasadan, 5,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 1,3 milyar lirası da kira sertifikasından, aralıktaki iç borçlanmanın 1,9 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kamuya satışlardan, ocak iç borçlanmasının da 3 milyar lirası piyasadan, 3,1 milyar lirası kamuya satışlarından oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.