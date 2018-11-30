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İç borçlanma stratejisi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı aralıkta 4,5, Ocak 2019'da 6,1, şubatta ise 21,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 4,5, Ocak 2019'da 6,1, şubatta da 21,8 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın Aralık 2018-Şubat 2019 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, aralıkta 2,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,5 milyar liralık, Ocak 2019'da 6,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,1 milyar liralık, şubatta da 22,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralıktaki iç borçlanmanın 3,5 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, Ocak 2019'daki iç borçlanmanın 4,9 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubattaki iç borçlanmanın da 17 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kira sertifikasından, 2,8 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 9 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aralıkta 5 milyar lira, Ocak 2019'da 8,4 milyar lira, şubatta 25,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 6,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da aralıkta 500 milyon lira, Ocak 2019'da 2,3 milyar lira, şubatta ise 3,3 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Aralık-Şubat Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma

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