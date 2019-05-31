FİNANS

İç borçlanma stratejisi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 12 milyar lira, temmuzda 19,5 milyar lira ve ağustosta da 8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 12 milyar lira, temmuzda 19,5 milyar lira ve ağustosta da 8 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, hazirandaki 11,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12 milyar liralık, temmuzda 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,5 milyar liralık, ağustosta da 8,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazirandaki iç borçlanmanın 9,3 milyar lirasının piyasadan, 2,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, 500 milyon lirasının kira sertifikasından, temmuzdaki iç borçlanmanın 14,5 milyar lirasının piyasadan, 5 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın ise 5,3 milyar lirasının piyasadan, 2,2 milyar lirasının kamuya satışlardan ve 500 milyon lirasının kira sertifikasından oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya ise gidilmeyecek. Bu dönemde 2 kira sertifikası ve 12 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Haziranda 13,4 milyar liralık, temmuzda 23,4 milyar liralık, ağustosta da 13,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 9,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da haziranda 1,4 milyar lira, temmuzda 3,9 milyar lira, ağustosta ise 5,7 milyar lira olması tahmin ediliyor.

(Bitti)

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