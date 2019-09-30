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İç borçlanma stratejisi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekimde 7,3 milyar lira, kasımda 20,4 milyar lira ve aralıkta 11,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ekimde 7,3 milyar lira, kasımda 20,4 milyar lira ve aralıkta 11,2 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, ekimde 7,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 7,3 milyar liralık, kasımda 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,4 milyar liralık, aralıkta da 11,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Ekimdeki iç borçlanmanın 5,8 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 15,4 milyar lirasının piyasadan, 4,4'ü milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın ise 9,2 milyarının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, bir kira sertifikası, 3 Hazine bonosu ve 9 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Ekimde 11 milyar lira, kasımda 32,8 milyar lira, aralıkta ise 14 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 17 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ekimde 3,7 milyar lira, kasımda 12,4 milyar lira, aralıkta da 2,8 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Borçlanma Stratejisi

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