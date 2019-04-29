İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen yıl Türkiye'nin toplam iç giyim ihracatının 646 milyon dolar olduğunu belirterek, bu yıl için çıtayı 800 milyon dolar olarak hedeflediklerini bildirdi. İHKİB'in açıklamasına göre, Türk İç Giyim Markaları Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi'nde yer alan firmaların katılımıyla Antalya'da "Rusya Alım Heyeti" etkinliği düzenlendi. Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerden gelen 63 alıcının ağırlandığı etkinlikte, Türk ve misafir şirketler çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Toptancılar, perakendeciler, ithalatçı ve internet mağazacılarından oluşan alıcılar arasında yeni iş birliklerine imza atıldı. Açıklamada etkinliğe ilişkin değerlendirmeleri yer alan İHKİB Başkanı Gültepe, Türkiye ile Rusya'nın iki büyük komşu ve aynı zamanda ticari partner olduğunu belirterek, Rusya'ya hazır giyim ihracatının 2018'de önceki yıla göre yüzde 39 artışla 273 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Bu yıl Rusya'ya hazır giyim ihracatını en az 300 milyon dolara çıkarma hedefi taşıdıklarını aktaran Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu hedef doğrultusunda her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Yıllardır olduğu gibi 25-28 Şubat'ta Moskova'da düzenlenen CPM Fuarı'na firmalarımızla İHKİB öncülüğünde milli katılım düzenledik. Antalya'da ikincisini düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören alım heyeti organizasyonumuzu gelecek yıl daha da büyütmeyi planlıyoruz. 2018'de Türkiye'nin mevcut toplam iç giyim ihracatı 646 milyon dolardı. Biz çıtayı 800 milyon dolar olarak hedefledik. Bu tür tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra katma değerli ve markalı üretimimizi de artırarak bu hedefi birkaç yılda yakalayacağımızı öngörüyorum." - 66 ülkeden 2 bin alıcı Türk firmalar ile buluştu Gültepe, İHKİB'in UR-GE projelerine değinerek, bu tarz ikili iş görüşmeleriyle firmaları küresel rekabete hazırladıklarını bildirdi. Bugüne kadar alt sektörler bazında üç kümelenme projesini tamamladıklarını, altı projenin devam ettiğini aktaran Gültepe, şu ifadeleri kullandı: