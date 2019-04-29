FİNANS

İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 2018’de Türkiye’nin toplam iç giyim ihracatının 646 milyon dolar olduğunu.

İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi

İstanbul, 29 Nisan (DHA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 2018’de Türkiye’nin toplam iç giyim ihracatının 646 milyon dolar olduğunu. 2019 yılı için nedefi "800 milyon dolara" yükselttiklerini açıkladı.
İHKİB'in Türk İç Giyim Markaları URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi’nde yer alan firmalar, Antalya’da düzenledikleri Rusya Alım Heyeti faaliyetinde 63 alıcıyı ağırladı.
Düzenlenen etkinlikte çok sayıda görüşme yapan Türk iç giyim firmaları ile Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerden gelen toptancılar, perakendeciler, ithalatçı ve internet mağazacılarından oluşan alıcılar arasında yeni iş birliklerine imza atıldı.
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede Türkiye ve Rusya’nın iki büyük komşu ve aynı zamanda ticari partner olduğunu hatırlattı. Rusya’ya hazır giyim ihracatının 2018’de 2017’ye göre yüzde 39 artışla 273 milyon dolara ulaştığını belirten Gültepe, şöyle devam etti:
"2019’da Rusya’ya ihracatımızı en az 300 milyon dolara çıkarma hedefi ile yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Yıllardır olduğu gibi 25 İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi

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