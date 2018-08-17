FİNANS

"İç piyasada dövizle ticaret engellenmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

AHKİB Başkanı Hayri Uğur: - "Son dönemde sert şekilde yükselen döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşması için, sıkı para politikasına geçilmesi, iç piyasada dövizle ticareti engelleyecek önlemlerin en kısa sürede yürürlüğe konulması, içeride mal ve hizmet ticaretiyle kiralamalarda sadece Türk lirası kullanılması gerekiyor"

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur, "Son dönemde sert şekilde yükselen döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşması için sıkı para politikasına geçilmesi, iç piyasada dövizle ticareti engelleyecek önlemlerin en kısa sürede yürürlüğe konulması, içeride mal ve hizmet ticaretiyle kiralamalarda sadece Türk lirası kullanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, hazır giyim ihracatçısı 5 birlik ve 11 sektörel dernek başkanıyla İstanbul'da düzenledikleri toplantıda, "kur fırtınasına" karşı ortak bir deklarasyon açıkladıklarını anımsattı.

Deklarasyonla, daha çok üretim ve daha çok ihracat için omuz omuza verdiklerini belirten Uğur, "Hazır giyim endüstrisi tek yumruk, tek ses oldu. Sektör, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki payı, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye'nin can damarı sektörlerinden birisi. Sektörümüz, 1980'lerin başından itibaren başlayan ihracat atağının itici gücü, yüksek ihracat performansı ve potansiyeliyle ülkenin dışa açılan penceresi olmuştur. Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç sektörü arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

- "Mevcut durum fırsata çevrilmeli"

Uğur, ekonomide mevcut durumun fırsata çevrilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde sert şekilde yükselen döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşması için sıkı para politikasına geçilmesi, iç piyasada dövizle ticareti engelleyecek önlemlerin en kısa sürede yürürlüğe konulması, içeride mal ve hizmet ticaretiyle kiralamalarda sadece Türk lirası kullanılması gerekiyor. Reel sektörün üretim kapasitesinin korunması, piyasalara verilecek güvenle mevcut durumun fırsata çevrilmesi, yatırımların hızlandırılması ve üretimin artırılması, AB ile ilişkilerin olumlu bir zemine kavuşturulması, tüm sektörlerde yapısal dönüşümün tamamlanması, ekonomik reformların hızla hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi ve eğitim altyapısının ekonomik dönüşümü gerçekleştirecek donanımda insan gücünü yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılması lazım."

Ekonominin iç dengelerden kaynaklanan birtakım sorunlarının olabileceğini, ancak kurların geldiği noktanın sadece iç dinamiklerle izah edilemeyeceği belirten Uğur, her zaman olduğu gibi bu süreçte devletin, hükümetin ve milletin yanında olduklarını ifade etti.

Uğur, üreten, ihraç eden ve cari açığın kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunan hazır giyim sektörünün temsilcileri olarak sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayarak,"AHKİB olarak her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de canla başla çalışarak Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Adana AHKİB döviz Hayri Uğur kur

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