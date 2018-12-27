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ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Turkey’de, ICBC Turkey Genel Müdürü Shaoxiong Xie, ICBC Turkey Mali İşler Hukuk ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jinhong Li ve Kurumsal - Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ise Yubao Chen oldu.

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Turkey’de, ICBC Turkey Genel Müdürü Shaoxiong Xie, ICBC Turkey Mali İşler Hukuk ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jinhong Li ve Kurumsal - Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ise Yubao Chen oldu.
Genel Müdürlük görevine atanan ve 1990 yılından beri ICBC’nin farklı departmanlarında üst düzey yönetici olarak görev yapan Shaoxiong Xie, Xiangyang Gao’nun Yönetim Kurulu başkanı olarak atanması nedeniyle boşalan genel müdürlük görevine getirilen isim oldu. ICBC Turkey Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı olarak da görevini sürdüren Shaoxiong Xie, ICBC Turkey Genel Müdürlük görevine getirilmeden önce ICBC Hunan Şubesinde üst düzey yönetici olarak görev yapmaktaydı.
1998 yılından itibaren ICBC’de görev yapmakta olan ICBC Turkey Genel Müdür Vekili, Hukuk ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak daha önce atanmış olduğu görevlerine devam eden Mali İşler, Hukuk ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan ve Cross Border Finans Grubun’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yubao Chen, 1998 yılından beri ICBC bünyesindeki çeşitli departmanlarda yönetici olarak görev yapmaktadır. 2016 yılından itibaren Genel Müdür Vekilliği görevini de yürüten Yubao Chen ayrıca, ICBC Turkey kuruluşu olan ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu Üyesidir. (Fotoğraflı)

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldıICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

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