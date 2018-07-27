ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin küresel ihracatta yüzde 1,2'lik payla dünyada 22, ithalatta ise yüzde 1,6 payla 15. sırada bulunduğunu belirterek, "Dolayısıyla kurallı küresel ticareti destekleyen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) gibi kurumların güçlü ve etkin olması, bizim yararımızadır." dedi. ICC Milli Komitesi Başkanı da olan Hisarcıklıoğlu, TOBB'da gerçekleştirilen "ICC Türkiye Milli Komitesi'nin 64 üncü Genel Kurul Toplantısı"na katıldı. ICC'nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş örgütü olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, odanın 1. Dünya Savaşı'nın uluslararası ticarete verdiği zararı hafifletmek için bir grup girişimci tarafından, "barışın tüccarları" sloganıyla kurulduğunu hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, ICC'nin zamanla, farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında topladığını, dünyada ticaretin artırılması ve engellerin kaldırılması için referans kurum haline geldiğini vurgulayarak, "Bugün ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki müteşebbis, ticaret odaları ve meslek birliklerini kapsıyor. Ülkemizde, TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi, Türk iş aleminin, uluslararası arenadaki gözü ve kulağıdır." diye konuştu.

ICC Türkiye Milli Komitesi olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu" konulu uluslararası konferans ve "ICC Türkiye Tahkim Günü" düzenlediklerini anımsattı. - "Fed'in 2 yıl boyunca faizleri yükseltmesi bekleniyor" Hisarcıklıoğlu, geçen yıl küresel mal ticaretinin yüzde 4,7 artarak 2011 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştığını bildirerek, "Ne var ki bu süreç yeni tehditler altında. Küresel ticaret üzerindeki anlaşmazlıklar, artan korumacı tedbirler, yükselen faiz oranları ve petrol fiyatları, bunların başlıcaları. ABD'deki güçlü istihdam ve ılımlı seyreden enflasyon göz önüne alındığında, Fed'in önümüzdeki 2 yıl boyunca faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi bekleniyor. Bu da hem doların değer kazanmasına, hem faizlerin artmasına, hem de küresel likiditenin ABD'ye dönmesine yol açıyor. Yatırımcılar bu yılın sadece mayıs ve haziran aylarında gelişmekte olan piyasalardan 14 milyar dolar geri çekti." ifadesini kullandı.

Öte yandan bir dizi tarife ve karşı tarifelerin yürürlüğe girdiğine değinen Hisarcıklıoğlu, Avrupa ve Asya'dan gelen son verilerin, yeni ihracat siparişlerinde düşüşe işaret ettiğini kaydetti. ABD'nin yeni dönem ticaret politikası anlayışının, küresel ticaret şartlarını giderek zorlaştırdığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve AB arasında artan gerginliğin, 70 yıldır devam eden küresel kurallı ticaret düzenini tartışma konusu haline getirdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ABD'nin, Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye olurken, küresel kurallara uyarak diğer üye ülkelere pazar açacağına dair sözünü yerine getirmediğini ve iki ülke arasındaki durumun mevcut kurallı küresel ticaret düzenine ciddi zararlar verebileceğini dile getirdi. DTÖ'nün gücü ve etkinliğinin zayıflaması riskine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, küresel ihracatta yüzde 1,2'lik payla dünyada 22'nci, ithalatta ise yüzde 1,6 payla 15. sırada. Dolayısıyla kurallı küresel ticareti destekleyen DTÖ ve ICC gibi kurumların güçlü ve etkin olması, bizim yararımızadır. Gelecek yıl ICC'nin 100. yılını kutlayacağız. ICC'nin hem dünyada hem de ülkemizde üstlendiği büyük sorumlulukları ve iş dünyası için verdiği hizmetleri, yerine getirdiği görevleri, en iyi şekilde tanıtmayı ve anlatmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ICC'nin öncelikli işbirliği alanları" Birleşmiş Milletler gözlemci statüsü elde eden ICC'nin, küresel iş dünyasının sesini, Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde daha çok duyurmaya başladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdam, ekonomik işbirliği, korumacılıkla mücadele ve küresel mülteci krizi, Birleşmiş Milletler nezdinde ICC'nin öncelikli işbirliği alanları olduğunu anlattı. ICC Milletlerarası Tahkim Divanı'nın, dünyanın önde gelen tahkim merkezlerinden olduğuna da değinen Hisarcıklıoğlu, 2017'de ICC Tahkim Divanı'na 810 yeni başvuru yapıldığını, söz konusu davaların 49’unun Türk taraflı olduğunu ve davalara 17 Türk hakem atandığını belirtti. Tahkim davalarının, olağan mahkeme sürecinden çok daha hızlı sonuçlandığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, böylece iş insanlarının zaman kazandığını, itilafların çözümü noktasında etkili ve yetkin karar alıcılar sayesinde geleceğe daha güvenle baktıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, ICC'nin tahkim konusundaki gelişmelerini, iş dünyasının hizmetine kesintisiz sunmak amacıyla 2006 yılından itibaren 4 dönem Komitenin Milletlerarası Tahkim Divanı Üyeliğini yürüten Prof. Dr. Ziya Akıncı'ya teşekkür etti. Bundan sonraki dönemde, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı'nda Türkiye'yi Prof. Dr. Ercüment Erdem'in temsil edeceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: