FİNANS

İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı oluşuyla dikkati çeken elma, coğrafi işaret olarak tescil edildi - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci: - "Ardahan'a ait tüm ürünleri tescil ettirmek istiyoruz. Tescillenen içi dışı kırmızı elma bölgemiz için önemli bir kazanç kapısı olacak" - "Bize ait ürünlerin tesciliyle bölgede devam eden göç önemli ölçüde duracak, buna inanıyoruz. Posof'un geleceğinin bunda olduğunu düşünüyoruz"

GÜNAY NUH - Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı olması nedeniyle ilgi gören elma, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Kentte, son yıllarda üretim sahası daralan bu elma türünün üretiminin artırılması amacıyla 2,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmaları olumlu sonuç verdi.

Posof Belediyesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu meyve "Posof-Badele elması" olarak tescil edildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın Damal bebeği ve çiçek balından sonra üçüncü ürününü tescil ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan'a ait tüm ürünleri tescil ettirmek istediklerini belirten Demirci, "Tescillenen içi dışı kırmızı elma bölgemiz için önemli bir kazanç kapısı olacak. Geçmişteki 'baklava bizim mi Yunanistan'ın mı?' gibi sorunları yaşamamak adına kendimize ait olan ürünleri coğrafyamız adına tescil ettirmek istiyoruz." dedi.

Demirci, Posof-Badele elmasına yönelik denetimlerin olacağını, bu denetimlerin Oda, Posof Belediyesi, Ardahan Üniversitesi ile Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacağını dile getirdi.

- "Burada üretilen her ürün doğal"

Kentin göç sorununa dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:

"Bize ait ürünlerin tesciliyle bölgede devam eden göç önemli ölçüde duracak, buna inanıyoruz. Posof'un geleceğinin bunda olduğunu düşünüyoruz. Ardahan suni gübre kullanılmayan, sanayisi olmayan ve havası temiz olan bir il. Böyle bir coğrafyaya sahibiz. Burada üretilen her ürün doğal ve gelecek vadediyor. Buradaki her ürün coğrafi işareti hak ediyor. Ardahan'da binden fazla bitki örtüsü var ve bunların çoğu endemik. Ardahan çiçek balı da bundan dolayı coğrafi işaret aldı. Dünyanın organiğe ve doğala geçtiği bir süreçte biz mevcut durumumuzu koruyoruz."

Demirci, bölgenin temiz havasının burada yetiştirilen ürünler için çok büyük bir değer olduğunu da sözlerine ekledi.

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"içi dışı kırmızı" Ardahan Elma Posof Tescil

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