"İcraat Programı, ekonomi savaşları için Türkiye'nin strateji belgesi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 100 Günlük İcraat Programı'nın, çoktan başlamış ekonomi savaşları için Türkiye'nin strateji belgesi olduğunu belirterek, "100 günlük eylem planında, mevcut bütçenin dışına çıkılmadan binin üzerinde projenin hayata geçirilecek olması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin somut bir getirisi." dedi.

Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin yazılı açıklamasında, icraatları çok olumlu bulduğunu, bu programın, çoktan başlamış ekonomi savaşları için Türkiye'nin strateji belgesi olduğunu kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının son yıllarda aldığı art niyetli kararlar ve ABD'nin Türk yargısına müdahale etmeye kalkması ile ayyuka çıkan bir durum olduğunu kaydeden Kopuz, bir çok alanda olduğu gibi ekonominin de açık şekilde bir saldırı altında olduğunu aktardı.

Kopuz, bu noktada kendilerine de düşen görevler bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi savaşında, iş dünyası olarak ülkemizin en önemli cephelerinden biri olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 100 günlük eylem planında, mevcut bütçenin dışına çıkılmadan binin üzerinde projenin hayata geçirilecek olması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin somut bir getirisi. Ne kadar büyük bir eşik atladığımızı art niyetli olmayan herkesin görmesi gerek. Artık icra makamı gibi işleyecek bakanlıklar sahada daha etkin olacak ve bu durumun, hayatın her alanına müspet yansımalarını göreceğiz."