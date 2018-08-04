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"İcraat Programı, ekonomi savaşları için Türkiye'nin strateji belgesi"

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 20:29 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: - "100 günlük eylem planında, mevcut bütçenin dışına çıkılmadan binin üzerinde projenin hayata geçirilecek olması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin somut bir getirisi" - "Ekonomi savaşında, iş dünyası olarak ülkemizin en önemli cephelerinden biri olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 100 Günlük İcraat Programı'nın, çoktan başlamış ekonomi savaşları için Türkiye'nin strateji belgesi olduğunu belirterek, "100 günlük eylem planında, mevcut bütçenin dışına çıkılmadan binin üzerinde projenin hayata geçirilecek olması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin somut bir getirisi." dedi.

Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin yazılı açıklamasında, icraatları çok olumlu bulduğunu, bu programın, çoktan başlamış ekonomi savaşları için Türkiye'nin strateji belgesi olduğunu kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının son yıllarda aldığı art niyetli kararlar ve ABD'nin Türk yargısına müdahale etmeye kalkması ile ayyuka çıkan bir durum olduğunu kaydeden Kopuz, bir çok alanda olduğu gibi ekonominin de açık şekilde bir saldırı altında olduğunu aktardı.

Kopuz, bu noktada kendilerine de düşen görevler bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi savaşında, iş dünyası olarak ülkemizin en önemli cephelerinden biri olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 100 günlük eylem planında, mevcut bütçenin dışına çıkılmadan binin üzerinde projenin hayata geçirilecek olması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin somut bir getirisi. Ne kadar büyük bir eşik atladığımızı art niyetli olmayan herkesin görmesi gerek. Artık icra makamı gibi işleyecek bakanlıklar sahada daha etkin olacak ve bu durumun, hayatın her alanına müspet yansımalarını göreceğiz."

Kopuz, açıklanan programlara ilişkin, uzun zamandır çalışmalarını destekledikleri ve kurucu ortağı da oldukları Ürün İhtisas Borsasının 2019'da faaliyete geçmesi için yapılan çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

"Ayrıca programda, iş verenlerin en önemli ihtiyaçlarından olan nitelikli iş gücü ve mesleki eğitim konularına önem verilmesi, İstihdam seferberliği ile geldiğimiz noktayı daha ileri taşıyacak olması açısından oldukça önemli." ifadesini kullanan Kopuz, şöyle devam etti:

"İhracat odaklı büyüme hususu hem iş dünyası hem de milletimiz için sevindirici bir gelişme. Yeni dış pazarlara açılabiliyor olmak sadece ülkemizin ihraç kapasitesini arttırmayacak, aynı zamanda akılları sıra bizi ekonomik yaptırımlar ve ambargolarla tehdit etmeye kalkan malum ülkelerin politik saldırılarına karşı da etkili bir önlem olacaktır. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin artırılması kararı önemli. Her zaman vurguladığımız nokta ihracat gelirimizi arttırmak istiyorsak katma değerli üretime ihtiyacımızın olduğuydu. Sanayileşmiş ülkeler A-Ge ve tasarım merkezlerine büyük yatırımlar yaparken bizim sessiz kalmamamız gerekiyordu. Bu sebeple söz konusu merkezlerin sayısının artırılacak olması zamanı gelmiş stratejik bir hamleydi."

Kopuz, artık Türkiye'nin, yeni sistemle bürokrasi engeline takılmadan 2023 hedeflerine süratle hareket ettiğini kaydederek, Türkiye'nin yeni sistem ve güçlü lideri ile büyük atılımlar gerçekleştireceğini, dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine doğru dev bir adım attığını bildirdi.

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