"İcraat programı iş dünyasının motivasyonunu oldukça yükseltti"

Olpak, "Başta Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili bakanlıkların iş dünyasının daha hızlı aksiyon almasını sağlamaya dönük eylem planları hazırlaması bizler için önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Programda eğitimden sağlığa, sanayiden turizme, kırsal kalkınmaya varan geniş bir yelpazede 46 milyar lira bütçe ile hayata geçirilmesi hedeflenen 400 projenin yer aldığını aktaran Olpak, kamuda kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden tasarruflar ve bütçe disiplini noktasındaki sağlam duruşun devam ettiğini kaydetti.

Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, programın, iş dünyası olarak kendilerinin yeni döneme dair motivasyonunu oldukça yükselttiğini ve herkesi oldukça heyecanlandırdığını vurguladı.

Diğer yandan da başta İstanbul'da yeni havalimanın faaliyete geçmesi ve Kanal İstanbul Projesi olmak üzere ülkenin dört bir yanında "kalkınma" odaklı büyük yatırımlara imza atılması planlandığını anlatan Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda, çağın gereksinimlerini yakalayabilmek adına eğitim, sanayi, enerji, tarım ve hatta adalet sistemi dahil olmak üzere birçok alanda bir dijital dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı, e-ihale gibi iş dünyası açısından bürokrasinin azaltıldığı önemli bir kavşaktan geçiyoruz. Ülkemizin güçlü ve dengeli büyüme performansını sürdürebilmesi için ihracatın ve yatırımların önemini her platformda vurguluyoruz."

- "Uluslararası arenada ekonomik varlığımızı pekiştirecek"

Olpak, söz konusu programda ihracata verilecek desteklerin artırılmasının ve Gümrük Birliği'nin genişletilmesine ek olarak dış pazarların çeşitlendirilmesi vurgusunun Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir ekonomik aktör olarak varlığını pekiştireceğine inandıklarını aktardı.