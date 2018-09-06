FİNANS

ICSID'dan Mısır'a 2 milyar doları aşkın tazminat

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 04:25 | Son Güncelleme

Uluslararası tahkim kuruluşu ICSID, Mısır'ı, 2 milyar 13 milyon 71 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti

KAHİRE (AA) - Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), Mısır'ın, İspanyol Union Fenosa Gas şirketine 2 milyar 13 milyon 71 bin dolar tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Union Fenosa Gas şirketinin 4 yıl önce Mısır aleyhine ICSID nezdinde yaklaşık 4 milyar dolarlık tazminat davası açtığı ifade edildi.

Açıklamaya göre ICSID, Mısır'ı, İspanyol gaz şirketine, 2 milyar 13 milyon 71 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Union Fenosa Gas, Mısır Doğalgaz Holding'in (EGAS) 2000'de imzalanan ve 2005'te Dimyat'taki gaz sıvılaştırma tesisinin faaliyete geçmesinin akabinde yürürlüğe giren gaz satın alma sözleşmesinde belirlenen gaz miktarını tedarik etmediğini iddia ediyor.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığı ise İspanyol şirkete ait gaz sıvılaştırma tesisine gaz tedarikinin, 2011'de yaşanan devrim ve onun akabinde yaşanan krizler nedeniyle düştüğünü, EGAS'ın kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü de 2012 Aralık ayında gaz tedarikinin durduğunu ifade ediyor.

Dünya Bankası Grubu’nu oluşturan 5 alt kuruluştan biri olan ICSID, uluslararası yatırım akışının korunabilmesi için hükümetlerle yabancı özel yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıklarda doğrudan başvuru yapılabilecek, arabuluculuk ve tahkim imkanları sunan bir oluşum.

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ICSID İsrail Mısır Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığı

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