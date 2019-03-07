IDC: Blockchain yatırımları 2019’da 2.9 milyar dolara ulaşacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mart (DHA) - Uluslararası Veri Şirketi’nin (International Data Corporation / IDC) son raporuna göre, 2019’da blockchain çözümlerine yönelik küresel yatırımların 2.9 milyar dolara ulaşacak.

IDC’nin 19 farklı endüstrideki 10 farklı teknolojiye ilişkin harcama verilerini analiz ederek hazırladığı rapor, blockchain çözümlerine yönelik harcamaların 2018’deki 1.5 milyar dolar düzeyinden 2019’da yüzde 88.7 artışla 2.9 milyar dolara ulaşacağını ve 2018-2022 dönemindeki yıllık bileşik büyüme oranının da yüzde 76'yı bularak, blockchain teknolojilerine yönelik harcamaların 2022’de 12.4 milyar dolar olacağını öngördü.

Raporda, blockchain harcamalarındaki ana etkenin finans sektörü yatırımları olacağına dikkat çekildi ve söz konusu yatırımların bu dönemde 1.1 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti. Finans sektörünü, 653 milyon dolar ve 642 milyon dolarlık yatırımlarla sırasıyla imalat sektörü ve perakende ve profesyonel hizmet endüstrilerinin öncülük ettiği sektörlerin izleyebileceği öngörüldü.

Uluslararası ödemeler ve ticaret finansmanının da 2019’da blockchain yatırımlarında sırasıyla 453 milyon dolar ve 285 milyon dolarla yer alacağı belirtilen raporda ayrıca, bölgesel olarak incelendiğinde blockchain yatırımlarına 1.1 milyar dolarla en çok ABD’nin harcama yapacağı ve ABD’yi 674 milyon dolarla Batı Avrupa’nın ve 319 milyon dolarla da Çin’in takip edeceği tahmini yer aldı.

