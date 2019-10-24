FİNANS

IDC Türkiye'den Türkiye Finans'a bir ödül daha

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

Türkiye Finans, geliştirdiği "Krediler Dönüşüm Programı" projesi ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019'da "Financial Inclusion" kategorisinde ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, geliştirdiği "Krediler Dönüşüm Programı" projesi ile "International Data Corporation (IDC) Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019"da "Financial Inclusion" kategorisinde ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, "Yenilikçilik Gücümüzdür" ilkesinden ilham alarak ürettiği yenilikçi projeleriyle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Finans, IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve dijital dönüşüm alanında fark yaratan projelerin yer aldığı "IDC Finance Summit 2019"da "Financial Inclusion" kategorisinde ticari kredi değerlendirme, tahsis ve kredi kullandırım sürecinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlayacak "Kredi Dönüşüm Programı" projesiyle ödül almaya hak kazandı.

Banka, bu proje ile kredi tahsis ve kullandırım sürecini yüzde 40 kısaltarak iş süreçlerinde hem verimlilik hem de hız elde edecek. Düzenlenen törende ödülü, Türkiye Finans BS Ürün ve Hizmet Geliştirme Müdürü Murat Mayda aldı.

"Krediler Dönüşüm Programı" projesi ile Türkiye Finans, davranışsal modellerle rating notlarının hesaplanması, müşteri bazlı esnek limit teminat yapısı, karar onay süreçleri ile limit-risk-teminat hesaplamasının otomatize edilmesi, kredi kullandırım sürecinin hızlandırılması gibi manuel ve zaman alan süreçleri dijitalleştirerek, yüksek oranda verimlilik ve hız artışı ile daha kaliteli iş sonuçları almayı hedefliyor.

Şubat ayında gerçekleştirilen "IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019"da da Türkiye Finans, "Robotik Süreç Otomasyonu" projesi ile ödüle layık görülmüştü.

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan YardımDÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım
Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusuBakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IDC Türkiye Krediler Dönüşüm Programı Türkiye Finans

En Çok Okunan Haberler

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Kritik açıklama sonrası dolar güne nasıl başladı?

Kritik açıklama sonrası dolar güne nasıl başladı?

Kritik karar bugün açıklanıyor!

Kritik karar bugün açıklanıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

GlobalCapital'den Hazinenin borç yönetimi başarısına ödül

Hazine'nin 'borç yönetimi'ne ödül

TKDK desteğiyle yola çıktı! Balda dünya birincisi oldu

Balda dünya birincisi olduk

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.