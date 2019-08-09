İDDMİB/Öztiryaki: İhracat yedi ayda 4.78 milyar dolara ulaştı

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) - Demir ve demir dışı metaller sektörü Ocak-Temmuz döneminde 4.78 milyar dolarlık ihracat yaparak genel ihracattan yüzde 4.6 pay alırken, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör oldu.

Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Temmuz ayı ve ilk yedi aylık ihracat rakamlarını açıkladı.

-Sektör Temmuz ayında geçen yılın aynı göre yüzde 3.48 artışla 710.4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinden yüzde 4.5 pay aldı.

-Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, 2019 Temmuz ayı itibarıyla 364.8 milyon dolar oldu. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 85.8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, onu 39.2 milyon dolar ile İngiltere, 38 milyon dolar ile İtalya izledi.

-Temmuz ayında dördüncü en büyük pazar olan Irak'a ihracat ise yüzde 57 artışla 33.9 milyon dolara yükseldi.

-Alt sektörler olarak bakıldığında Alüminyum ürün grubu 1.82 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 1.1 milyar dolar ile Demir Çelik Mamulleri, 1.03 milyar dolar ile Metallerden Eşyalar ve 804 Milyon dolar ile bakır sektörleri takip etti.

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, geçtiğimiz yıl 8.2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, 2019 yılında hedefi büyütmek için kalan beş ayda çok yoğun bir şekilde çalışacaklarını ve geleneksel pazarların yanında yeni pazar arayışlarına hız vereceklerini belirtti.

