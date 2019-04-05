Ideal Homex'in yurt dışı ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı

İSTANBUL (AA) - İç ve dış ticaret hacmi toplamda 10 milyar doları bulan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, 14. Uluslararası Ideal Homex’te buluştu.

Fuardan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Beylikdüzü’nde 20 bin metrekare alanda gerçekleştirilen Ideal Homex 2019, bu yıl ilklerin fuarı oldu. 70 ülkeden 8 bin 718 alıcının geldiği organizasyonun yurt dışı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 50 arttı.

Sadece ihracat yapan yurt içi firmaların katılımcı olduğu fuarda, kimi firmalar da üretici kimlikleriyle ilk defa yerini aldı. Fuarı organize eden Tarsus Turkey, ilk kez Ideal Homex 2019’da uyguladığı Overseas Buyer Programı ile katılımcı-satın almacı buluşmalarına yenilik getirdi.

Program kapsamında, ev ve mutfak eşyaları sektörünün Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Amerika’dan küresel ölçekteki büyük alıcılar İstanbul’a davet edilerek, onların doğrudan firmaların kendi stantlarında katılımcılarla buluşması sağlandı. Uygulama ile 26 ülkeden 62 kişilik büyük alıcı, organizasyonun konuğu olarak Ideal Homex 2019’a geldi.