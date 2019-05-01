IDEF 2019'da iş birliği anlaşmaları

Söz konusu iş birliğinin amacı, kümelenme üyesi özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların yerli ve milli bir platform olan MAYA platformunu kullanarak imkan ve kabiliyetlerini artırmak.

Anlaşmayı, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik ve ULAK AŞ Genel Müdürü Ali Metin Balcı imzaladı.

TÜYAP'ta düzenlenen IDEF'te bulunan ROKETSAN standında, ilk olarak Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile ULAK Haberleşme AŞ arasında MİLAT Yazılım Tabanlı Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'ne (MAYA) Çözümlerinin Ortak Altyapı Platformu Olarak Kullanılmasına İlişkin İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Fuar kapsamında Türkiye'de siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde faaliyet gösteren Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile bazı kuruluşlar arasında anlaşmalar yapıldı.

- IoT Güvenliği Konusunda İyi Niyet Anlaşması

Ardından Türkiye'nin en büyük elektronik üreticilerinden ve kümelenmenin üyelerinden biri olan Vestel Elektronik'le Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi arasında Nesnelerin İnterneti (IoT) Güvenliği Konusunda İyi Niyet Anlaşması yapıldı.

IoT ekosistemi oluşturulması ve bu kapsamda çalıştaylar ya da toplantılar düzenlenerek sektörün analiz edilmesini amaçlayan anlaşmayı, Vestel Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Burak Savak ile SSB yetkilileri imzaladı.

- STM AŞ ve HAVELSAN arasında İyi Niyet Protokolü

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile STM AŞ ve HAVELSAN arasında ise İyi Niyet Protokolü imzalandı.

Anlaşmayı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, SSB Siber Güvenlik Grup Başkanı Mustafa Özçelik, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve STM AŞ Genel Müdürü Murat Ekinci imzaladı.

Söz konusu iş birliği ile STM AŞ, HAVELSAN AŞ'nin yurt içi ve yurt dışı sektör bilgisini, uluslararası pazar bağlantılarını, büyük ölçekli uluslararası organizasyon tecrübesini, kendi markası ile bilinirliğini sağlamış olduğu siber güvenlik yarışma tecrübesini kullanarak ekosisteme fayda sağlayacak.

