IDEF 2019'da iş birliği anlaşmaları

Dünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var

Dünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var

İmza törenine, SSB Başkanı Demir ile SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, SSB MEBS Daire Başkanı Ahmet Akyol, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bekar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanı Kemal Şahin ve KKTC Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu katıldı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi KKTC Paketi Sözleşmesi, SSB, ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğü ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında imzalandı.

Fuarda, Türkiye ile Gine arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir imzaladı.

Sistemin KKTC Paketi kapsamında, ihtiyaç bildirilen 161 noktada, 345 sabit kamera, 94 hareketli kamera, 22 lazer PTZ Kamera ve 237 şerit plaka tanıma sistemi kurulumunun yanı sıra KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli modernizasyon işlemleri ve merkezi yazılımların KKTC’de kullanılmasına yönelik uyarlamalar gerçekleştirilecek. Sahada kurulum ve devreye alma çalışmaları başladıktan sonra 12 ay içerisinde sistem kabullerinin yapılması planlanıyor.

- SSB ile STM arasında Hücumbot Geliştirme Projesi İşbirliği Protokolü

SSB ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında da Hücumbot Geliştirilmesi Kapsamında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolü, SSB Başkanı İsmail Demir ile STM Genel Müdürü Murat İkinci imzaladı.

Protokol, hücumbot geliştirilmesi konusunda yapılacak faaliyetlere yönelik olarak birlikte çalışmalar yürütme, birikim ve tecrübeleri bir araya getirerek güç birliği oluşturma ve gelecekte ortak olarak gerçekleştirilebilecek projeler için birlikte çalışabilmeyi amaçlıyor.