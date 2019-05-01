IDEF'19 iş birliği anlaşmaları

İmza törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ali Çetinkaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Murat Pekşen katıldı.

Verilen bilgilere göre, projeyle her türlü destek teçhizatı, yedek parça, teknik dokümantasyon, bakım, onarım kullanıcı ve bakım eğitimleri ile kalibrasyon dahil Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak ürün ve hizmet temininin sağlanması planlanıyor.

Proje kapsamında, hava gözetleme resminde Erken İhbar Radarları tarafından kapsanamayan alçak irtifa ve orta/uzun menzilli alanlar ile Erken İhbar Radarlarının arıza dönemlerinde kapsanamayan alanların kapsanması amaçlanıyor.

İlk sistem teslimatı 2022 yılında gerçekleştirilecek olan projede toplam 5 adet AİR Sistemi tedariki yapılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilecek olan radarların; savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, hayalet uçaklar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağlaması ve uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hareket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor.

- Hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak

Sistem, ayrıca yakınlarında konuşlanmış hava savunma sistemleriyle de entegre olabilecek. Bu amaçla radar tarafından erken uyarı ve Karaya Konuşlu Hava Savunma Sistemleri için arama fonksiyonları yerine getirilecek, hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. Böylelikle entegre hava gözetleme ve savunma sisteminin reaksiyon süresi de kısaltılabilecek.