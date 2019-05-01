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IDEF'19 iş birliği anlaşmaları

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Türk savunma sanayisini güçlendirecek 3 yeni anlaşma yapıldı - Savunma Sanayii Başkanlığı, THY Teknik ile HİK Sistemi İçin Lojistik Destek İşbirliği Protokolü ve Aselsan ile de Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi anlaşmalarını imzaladı - Altay Yazılım ile Norveçli Kongsberg firması arasında iş birliği protokolü imza altına alındı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Türk savunma sanayisini güçlendirecek 3 yeni anlaşma imzalandı.

TÜYAP'ta düzenlenen IDEF 2019'un ikinci günü, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor.

Fuarda Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile THY Teknik arasında HİK Sistemi İçin Lojistik Destek İşbirliği Protokolü imzalandı.

Anlaşmayı SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman imzaladı.

Verilen bilgilere göre, projeyle her türlü destek teçhizatı, yedek parça, teknik dokümantasyon, bakım, onarım kullanıcı ve bakım eğitimleri ile kalibrasyon dahil Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak ürün ve hizmet temininin sağlanması planlanıyor.

- Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi imzalandı

Ardından SSB ile Aselsan arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi İmza Töreni yapıldı.

İmza törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ali Çetinkaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Murat Pekşen katıldı.

Proje kapsamında, hava gözetleme resminde Erken İhbar Radarları tarafından kapsanamayan alçak irtifa ve orta/uzun menzilli alanlar ile Erken İhbar Radarlarının arıza dönemlerinde kapsanamayan alanların kapsanması amaçlanıyor.

İlk sistem teslimatı 2022 yılında gerçekleştirilecek olan projede toplam 5 adet AİR Sistemi tedariki yapılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilecek olan radarların; savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, hayalet uçaklar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağlaması ve uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hareket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor.

- Hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak

Sistem, ayrıca yakınlarında konuşlanmış hava savunma sistemleriyle de entegre olabilecek. Bu amaçla radar tarafından erken uyarı ve Karaya Konuşlu Hava Savunma Sistemleri için arama fonksiyonları yerine getirilecek, hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. Böylelikle entegre hava gözetleme ve savunma sisteminin reaksiyon süresi de kısaltılabilecek.

Radar üzerinde yer alacak Milli Mod5/S IFF sistemi sayesinde tespit edilen ve daha sonrasında takibe alınan hedeflerin IFF sorgulamaları yapılarak dost unsurlarla ilgili bilgiler anlık olarak radar terminallerinde izlenebilecek.

- Altay Yazılım ile Kongsberg arasında iş birliği protokolü

Altay Yazılım ile Norveçli Kongsberg firması arasında iş birliği protokolü imza töreni, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Altay Yazılım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Dural, Kongsberg Güdümlü Mermiler ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hans Kongelf’in katılımıyla yapıldı.

Demir, buradaki konuşmasında, aynı alanda faaliyet gösteren iki rakip firmanın Türkiye’de iş birliği yaptığını belirterek, bunun küresel iş birliğinin zeminin iyi bir örneği olduğunu söyledi.

Altay Yazılım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Dural da anlaşmanın 4 yılı kapsadığını belirterek, hedefin 3 ülke olduğunu bildirdi.

Kongsberg’in Türkiye pazarına farklı baktığını dile getiren Dural, Kongberg’in Altay’ı kendi ekosisteminin bir parçası olarak gördüğünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
anlaşma IDEF Savunma Sanayisi SSB

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