IDEF’19 iş birliği anlaşmaları

İSTANBUL (AA) - Altay Seri Üretim Projesi Ana Alt Yükleniciler Sözleşme İmza Töreni, tankın üretiminde yer alacak paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF) ikinci gününde, birçok iş birliği anlaşması imzalanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Altay Seri Üretim Projesi Ana Alt Yükleniciler Sözleşme imza töreni yapıldı. Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim aşaması için ana yüklenici BMC ile ana alt yükleniciler ASELSAN, ROKETSAN, MKEK ve HAVELSAN arasında sözleşme imzalandı. Törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kara Araçları Daire Başkanı Ahmet Raci Yalçın, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Aysan, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın yanı sıra ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal ve BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk katıldı.

- "Takımın koçu gibi kenardan müdahalelerle bu projeyi başarıyla sonuçlandıracağız" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törendeki konuşmasında, projeyle ana oyuncuya destek olan bir dizi alt yüklenicinin de devrede olduğu önemli bir çalışma yapıldığını söyledi. Projenin bir takım oyunu gibi olduğunu dile getiren Demir, "Bu konuda gerek kara gerek deniz ve gerek deniz sistemlerinde, çok sayıda oyuncunun el birliği ile bir takım oyunu oynadığı ve alanlarında en iyilerin yer aldığı, takımın başarıya ulaştığı bir proje ortaya koyuyor olacağız. Bu projede takım kaptanı var ama herkes kendi sahası ile ilgili en iyiyi yapmakla sorumlu. Biz de belki takımın koçu gibi kenardan böyle müdahalelerle bu projeyi başarıyla sonuçlandıracağız." diye konuştu. - "Türk savunma sanayisinin güzide kuruluşları, stratejik partnerimiz" BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da Altay tankının sahibinin Türk milleti olduğunu vurgulayarak, projenin Türk harp sanayisinde ileri atılımlarının önemli bir merhalesi olduğunu vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) tankın seri üretimindeki sorumluluğu BMC'ye yüklediğini anımsatan Sancak, "Rekabetçi ortam içerisinde biz bu çabayı gösterdik. Çok şükür bunun seri üretimi, BMC'nin liderliğinde yapılacak. Ama gördüğünüz gibi 'Bir gülle bahar olmaz', tek başına BMC'nin altından kalkabileceği iş değil bu. Türk savunma sanayisinin güzide kuruluşları, stratejik partnerimiz." şeklinde konuştu. Tankın yapımında stratejik partnerlerin yanında 200'e yakın milli firmanın görev alacağını ve söz konusu firmaların alt yüklenici olarak bine yakın KOBİ'nin çalışacağını belirten Sancak, bu süreçte 100 bine yakın insanın istihdam edileceğini kaydetti. Sancak, Altay tankının Türk savunma sanayisinin millileşmesi ve yerlileşmesi stratejisinde bir eşik atlatacağını vurgulayarak, "Darısı milli muharip uçağımıza, darısı uzay üssümüze, darısı Antartika'daki bilim merkezimize. İnşallah uzun solukla bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Ülkemizi 2023 yılında muassır medeniyet dünyasının yıldızı haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.