FİNANS

IDEF'19 iş birliği anlaşmaları

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren kurumların iş birliğini güçlendirecek 2 yeni anlaşma imzalandı - ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında yerli tapa üretimi konusundaki iş birliği protokolü, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM arasında ise "Savunma Sanayi Eğitim Faaliyetleri" anlaşması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirecek 2 yeni anlaşma yapıldı.

IDEF 2019'un ikinci gününde, savunma sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalanmaya devam ediyor.

Fuarda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve ROKETSAN arasında "TST 101 Tapa Komplesi" üretimi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Anlaşmaya ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ve ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar imza attı.

Faruk Yiğit, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan protokolü ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE birlikteliğinin imza altına alınmış bir şekli olarak gördüğünü ve bu iş birliği protokolünün TÜBİTAK SAGE’nin tasarlayarak ve ROKETSAN’ın da üreterek kazanabileceğinin bir ispatı olduğunu söyledi.

Gürcan Okumuş da uçaktan atılan mühimmatta kullanılan ve tamamen yurt dışına bağımlı olunan bir ürünün bu iş işbirliği sayesinde yerlileştirildiğini ifade etti.

TST 101 Tapa Komplesinin seri üretimine iki kurumun iş birliğiyle başlanacağını aktaran Okumuş, yurt dışına bağımlı olunan bu üründe yerlileşmenin sağlanacağını ve bu durumun cari açığa olumlu etki edeceğini düşündüğünü belirtti.

- Savunma sanayi eğitim faaliyetlerinde iş birliği

Fuarda ayrıca TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında "Savunma Sanayi Eğitim Faaliyetleri" iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

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ROKETSAN TÜBİTAK TÜBİTAK SAGE

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