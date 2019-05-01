IDEF'19 iş birliği anlaşmaları

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirecek 2 yeni anlaşma yapıldı.

IDEF 2019'un ikinci gününde, savunma sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalanmaya devam ediyor.

Fuarda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve ROKETSAN arasında "TST 101 Tapa Komplesi" üretimi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Anlaşmaya ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ve ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar imza attı.

Faruk Yiğit, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan protokolü ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE birlikteliğinin imza altına alınmış bir şekli olarak gördüğünü ve bu iş birliği protokolünün TÜBİTAK SAGE’nin tasarlayarak ve ROKETSAN’ın da üreterek kazanabileceğinin bir ispatı olduğunu söyledi.

Gürcan Okumuş da uçaktan atılan mühimmatta kullanılan ve tamamen yurt dışına bağımlı olunan bir ürünün bu iş işbirliği sayesinde yerlileştirildiğini ifade etti.