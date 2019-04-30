IDEF'19 kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yılki fuarımızda da hem Türk savunma sanayii şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknolojiyle geliştirdikleri platform ve sistemler görücüye çıkacak, çok sayıda sözleşme imzalanacak ve yeni iş birliklerinin temelleri atılacak." dedi.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 14. kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve yabancı temsilcilerin de katıldığı törenle kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, fuarın dünyada savunma sektörünün tüm alanlarını ve güvenlik sektörünü aynı anda bünyesinde barındıran nadir fuarlardan olduğunu belirterek, fuarın dünyanın pek çok ülkesinden katılımcılarla küresel anlamda bir "savunma zirvesi"ne dönüştüğünü vurguladı.