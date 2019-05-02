FİNANS

IDEF'19'da iş birliği anlaşmaları

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Fuar, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketler arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor - FNSS ve STM arasında TOGAN İyi Niyet Protokolü imzalandı - ASELSAN tarafından geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un seri üretim töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19), savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketler arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor.

Fuarda Türk savunma sanayisini güçlendirme amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde FNSS ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında TOGAN İyi Niyet Protokolü imzalandı.

Otonom sistemler alanında projeler geliştiren STM ve kara savunma sistemleri üreten FNSS arasında yapılan iş birliğiyle savunma sanayisine katkı sağlayacak ve farklı platformların entegrasyonunun sağlandığı çalışmalar yapılması planlanıyor.

Anlaşma FNSS Üst Yöneticisi (CEO) Nail Kurt, STM Genel Müdürü Murat İkinci, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, FNSS Pazarlama ve Programlar Grup Başkanı Aybars Küçük tarafından imzalandı.

FNSS CEO'su Nail Kurt, imza töreninde yaptığı konuşmada, STM'nin ileri teknoloji içeren drone'lerinin FNSS platformlarında kullanılmasını sağlayacak bu iş birliğinin, yurt içi ve dışı pazara sunulacak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir çalışma ortaya koyması açısından önem taşıdığını vurguladı.

STM Genel Müdürü Murat İkinci de STM'nin drone teknolojisi üzerine ciddi yatırımlar yaptığını, bu teknolojilerin zırhlı araçların kabiliyetini artırma amacıyla kullanılabileceğini aktardı. Bu doğrultuda FNSS'nin iş birliği önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İkinci, iş birliğinin hem TSK hem de dünyadaki diğer müşteriler için kalifiye ürünler üretilmesine vesile olmasını dilediğini söyledi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise var olan sistemlere akıl, göz ve duyu katacak bir iş birliğinin temellerinin atıldığını belirterek, askere, sahada ileri düzeyde kabiliyetler kazandıracak bu iş birliğinin savunma sanayisine örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.

- KORKUT, seri üretime geçiyor

Fuarda ayrıca, ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen kundağı motorlu namlulu alçak irtifa hava savunma silah sistemi KORKUT'un seri üretim töreni de gerçekleştirildi.

Klasik tipte mühimmata ilave olarak yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmatı atma kabiliyetine sahip olan KORKUT, alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra edebiliyor.

Türkiye, seri üretim töreni gerçekleştirilen KORKUT projesi sayesinde hava savunma alanında dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir teknolojiye sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
FNSS Savunma Sanayii Başkanlığı STM

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