IDEF'19'da iş birliği anlaşmaları

FNSS CEO'su Nail Kurt, imza töreninde yaptığı konuşmada, STM'nin ileri teknoloji içeren drone'lerinin FNSS platformlarında kullanılmasını sağlayacak bu iş birliğinin, yurt içi ve dışı pazara sunulacak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir çalışma ortaya koyması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Otonom sistemler alanında projeler geliştiren STM ve kara savunma sistemleri üreten FNSS arasında yapılan iş birliğiyle savunma sanayisine katkı sağlayacak ve farklı platformların entegrasyonunun sağlandığı çalışmalar yapılması planlanıyor.

STM Genel Müdürü Murat İkinci de STM'nin drone teknolojisi üzerine ciddi yatırımlar yaptığını, bu teknolojilerin zırhlı araçların kabiliyetini artırma amacıyla kullanılabileceğini aktardı. Bu doğrultuda FNSS'nin iş birliği önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İkinci, iş birliğinin hem TSK hem de dünyadaki diğer müşteriler için kalifiye ürünler üretilmesine vesile olmasını dilediğini söyledi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise var olan sistemlere akıl, göz ve duyu katacak bir iş birliğinin temellerinin atıldığını belirterek, askere, sahada ileri düzeyde kabiliyetler kazandıracak bu iş birliğinin savunma sanayisine örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.

- KORKUT, seri üretime geçiyor

Fuarda ayrıca, ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen kundağı motorlu namlulu alçak irtifa hava savunma silah sistemi KORKUT'un seri üretim töreni de gerçekleştirildi.

Klasik tipte mühimmata ilave olarak yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmatı atma kabiliyetine sahip olan KORKUT, alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra edebiliyor.

Türkiye, seri üretim töreni gerçekleştirilen KORKUT projesi sayesinde hava savunma alanında dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir teknolojiye sahip olacak.

