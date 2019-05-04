IDEF'te silah stantlarına büyük ilgi

MUSTAFA ÇALKAYA - Ziyaretçi akınına uğrayan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) en yoğun ilgiyi silah stantları gördü.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği ve 60'ı aşkın ülke ve bini aşkın firmanın katılımıyla yapılan fuarda, Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ve Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ gibi yerli kuruluşlar da yer aldı. Firmalar, mevcut ürünlerinin yanı sıra ürettikleri yeni tabancaları ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda silah stantları hem kolluk kuvvetleri hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır IDEF'e katıldıklarını, her fuarda gördükleri yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ürünlerinde yerli malzemeler kullandıklarını belirten Kızıltan, "Bu sene standımızda özellikle askeri silah konusunda yeni ürünlerimiz var. Fabrika ve üretim adetleri olarak askeri silah konusunda Avrupa'nın sayılı ülkelerinden birisiyiz. Artık yerli sektörde bütün atış silahlarını karşılayacak duruma geleceğiz." dedi.