FİNANS

IDEX İstanbul Fuarı'na 75 ülkeden alım heyeti

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 15:19 | Son Güncelleme

Diş tedavisinde ağrı ve korku dönemine son verecek yeni teknolojilerin sergilendiği 16. İstanbul Ağız Diş Sağlığı, Cihaz ve Malzemeleri Fuarı'nda, 75 ülkeden gelen alım heyetleri ağırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Diş tedavisinde ağrı ve korku dönemine son verecek yeni teknolojilerin sergilendiği 16. İstanbul Ağız Diş Sağlığı, Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX İstanbul), CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, ağrısız anestezi uygulamasından implant tedavisinde oluşan ağrı, şişme ve morluğu önleyen teknolojiye, tek muayene gününde protez diş uygulamasına imkan tanıyan pek çok yeni teknolojinin sergilendiği fuar, 14 Nisan'a kadar devam edecek.

Türkiye’nin tek, bölgenin en büyük 3 fuarından biri olan IDEX İstanbul, 30 bin metrekare alanda 300 firmanın katılımı ile düzenleniyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DİŞSİAD) desteğiyle düzenlenen fuarda gerçekleştirilen B2B Eşleştirme Programı ile Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 75 ülkeden gelen alım heyetleri ile fuar katılımcısı firmalar bir araya getiriliyor.

- "IDEX'i 2020 yılında dünyanın 2. büyük fuarı yapmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, yüzde 75'i yabancı katılımcıdan oluşan IDEX İstanbul'un, uluslararası katılım oranı ile Türkiye'deki fuarlar arasında yabancı katılım rekorunu elinde tuttuğunu aktardı.

Ağız ve diş sağlığı sektörü büyüklüğünün 1 milyar dolara yaklaştığını bildiren Bulut, "Ülkemizin medikal, ağız ve diş sağlığı ve ilaç sektörlerinin toplam ihracatı 2 milyar doların üzerinde. Biz de CNR olarak üzerimize düşeni yaparak IDEX'i 2020 yılında dünyanın 2. büyük fuarı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır da sektörde 100'e yakın yerli üretici olduğunu belirterek, "Diş tedavisi pazarı hızlı büyüyor. Fuarda bu yıl Brezilya, Tayvan, Pakistan, Çin, Kore'nin milli katılımının yanı sıra 7 farklı ülkeden bireysel katılımcımız var. Yabancı katılımıyla rekora imza attık. Geçtiğimiz yıl IDEX İstanbul'da 100 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştu. Bu yıl fuarda 150 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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İDEX İstanbul Fuarı

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