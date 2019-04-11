IDEX İstanbul Fuarı'na 75 ülkeden alım heyeti

İSTANBUL (AA) - Diş tedavisinde ağrı ve korku dönemine son verecek yeni teknolojilerin sergilendiği 16. İstanbul Ağız Diş Sağlığı, Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX İstanbul), CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, ağrısız anestezi uygulamasından implant tedavisinde oluşan ağrı, şişme ve morluğu önleyen teknolojiye, tek muayene gününde protez diş uygulamasına imkan tanıyan pek çok yeni teknolojinin sergilendiği fuar, 14 Nisan'a kadar devam edecek.

Türkiye’nin tek, bölgenin en büyük 3 fuarından biri olan IDEX İstanbul, 30 bin metrekare alanda 300 firmanın katılımı ile düzenleniyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DİŞSİAD) desteğiyle düzenlenen fuarda gerçekleştirilen B2B Eşleştirme Programı ile Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 75 ülkeden gelen alım heyetleri ile fuar katılımcısı firmalar bir araya getiriliyor.