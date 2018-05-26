FİNANS

IDEX İstanbul yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

15. İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı-IDEX İstanbul, bin 645'i yabancı olmak üzere yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırladı

İSTANBUL (AA) - 15. İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı-IDEX İstanbul, bin 645'i yabancı olmak üzere yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırladı.

DİŞSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, IDEX İstanbul, Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) ile CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile iş birliğinde organize edildi.

Fuara 312 firma, bin 500'ün üzerinde marka katılımı ve bin 645’i yabancı, toplamda 14 bin 507 ziyaretçi ile rekor kırdı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 30’luk bir artış görüldü.

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- Yabancı ziyaretçi sayısında artış

Türk dental sektörünün uluslararası alandaki tek fuarı olan IDEX İstanbul, fuar komitesinin yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirdiği yoğun çalışmaları ziyaretçi rekorunu da yanında getirdi.

Yabancı ziyaretçi konusunda bir yıl öncesine göre yüzde 30’luk artış kaydedilen etkinlikte Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı kapsamında Avrupa, Balkanlar, Körfez Ülkeleri, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeden bin 645 profesyonel ağırlandı. Yurt dışından gelen alıcılarla, Türk üreticiler ikili görüşmeler yaparak yeni iş bağlantıları kurdu.

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- “Sektör hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkaracağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, dental malzeme sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Sektörde toplam ticaretin yüzde 85’i ithalat üzerinden yapılıyor. Yerli üretim yüzde 15 seviyelerinde. IDEX fuarı, yerli üretim payının artması konusunda ciddi rol sahibi. Şu anda 500 milyon dolar olan sektör büyüklüğünü orta vadede 1 milyar dolar seviyesine çıkarma gayreti içerisindeyiz. Yerli üretimde her geçen yıl gelişim kaydediyoruz. Bu büyümeyi, daha az dışa bağımlı olarak gerçekleştirebilirsek, cari açığımızı kapatma konusunda ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

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IDEX İstanbul yabancı ziyaretçi

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