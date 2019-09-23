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IDF Dünya Süt Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (1) - "Süt fiyatının belirlenmesinde, tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme fikri üzerinde duruyoruz" - "Sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini, silsile yoluyla çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının da sonuna yaklaştığımızı müjdelemek istiyorum" - "Çin'e Süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CIFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasına takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Süt fiyatının belirlenmesinde, tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme fikri üzerinde duruyoruz." dedi.

Pakdemirli, Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından İstanbul'da düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi"ndeki konuşmasında Bakanlık bünyesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, hem çiftçilere hem de yatırımcılara seslendi.

Türkiye'nin potansiyelini katlayacak kritik birkaç politikayı, önümüzdeki günlerde hayata geçirmek için istişare ettiklerini bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Öncelikle, büyükbaş hayvancılıkta genetik potansiyelimizi artıracak şekilde ıslah politikalarını destekleyeceğiz. Bunu yaparken de, ülkemizin bölgesel dinamiklerini de gözeterek, et ve sütte, bölgesel teşviklere geçme fikrini değerlendiriyoruz. Bu sayede, hem ette hem sütte verimliliğimizi artırmayı planlıyoruz.

Yine, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini, silsile yoluyla çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının da sonuna yaklaştığımızı müjdelemek istiyorum."

Pakdemirli, süt fiyatlarının belirlenmesine ilişkin de, "Süt fiyatının belirlenmesinde, tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme fikri üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Süt ürünlerinin dünyadaki bilinirliğine işaret eden Pakdemirli, şu bilgileri paylaştı:

"Dış piyasada, Türk süt ürünlerinin bilinirliği her geçen gün artmakta, özellikle, labne peyniri dünyada Turkish Labne ismiyle tercih edilmektedir. Başta Orta Doğu’ya yapmış olduğumuz ihracatı, Uzak Doğu pazarına yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Çin'e Süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık."

Bakan Pakdemirli, 67 adet işletmenin, Çin'in gıda ithalatı ile ilgili sistemi CIFER'e kaydının yapıldığını dile getirerek, "Çin tarafının onaylamasına takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak. Ayrıca, İran ve Özbekistan ile Sağlık Sertifikası konusunda, son bir yıl için anlaştığımızın da müjdesini vermek isterim." diye konuştu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli süt fiyatları

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