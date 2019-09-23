FİNANS

IDF Dünya Süt Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (2) - "Sütten en iyi yararlanma şeklinin, sütü içerek tüketmek olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde içme sütü tüketimi kişi başına 41 kilogram, AB'de ise 65 kilogram" - "Sağlıklı ve dengeli bir gelişim için içme sütü tüketiminin daha da arttırılması gerektiğinin farkındayız" - "2002 yılında 122 kilogram olan kişi başına düşen süt üretim miktarı, 2017 yılında 256 kilograma, 2018 yılında ise 270 kilograma yükseldi" - "Bakanlık olarak, süt sektörünü stratejik bir sektör olarak değerlendiriyor, sağlıklı yaşam için hayati bir alan olarak telakki ediyoruz. Buna bağlı olarak iç piyasada yerli ve yeterli üretimi, dış piyasada ise ihracat bazlı büyümeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sütten en iyi yararlanma şeklinin, sütü içerek tüketmek olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde içme sütü tüketimi kişi başına 41 kilogram, AB'de ise 65 kilogram. Sağlıklı ve dengeli bir gelişim için içme sütü tüketiminin daha da arttırılması gerektiğinin farkındayız." dedi.

Pakdemirli, Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından İstanbul'da düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin sektör için barındırdığı potansiyele işaret ederek, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirten Pakdemirli, Avrupa'da küçükbaş hayvan varlığında birinci, büyükbaş hayvan varlığında ikinci sırada yer alan ülkenin, süt üretiminde ise dünyada sekizinci, Avrupa'da üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Pakdemirli, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2017 verilerine göre, Türkiye'de 16,1 milyon büyükbaş, 44,3 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu hayvan varlığı, dünya büyükbaş hayvan varlığının yüzde 1'i, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 2'sine tekabül etmekle birlikte dünya çiğ süt üretiminin yüzde 2,5'i, kırmızı et üretiminin yüzde 1,2'si ülkemizde gerçekleşmiştir. Bu yılın haziran sonu itibarıyla büyükbaş hayvan varlığımız 18,2 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız 50 milyon başa ulaşmıştır. Ancak bu oranlarla ve bu mevcut sıralamayla yetinmediğimizi her fırsatta dile getiriyorum.

Hükümet olarak, verdiğimiz destek ve teşviklerle ülkemiz hayvancılığında son 17 yılda önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüzde 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44, süt üretiminde yüzde 163, kırmızı et üretiminde yüzde 166 artış sağlanmıştır. Türk tarımı, bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir sektör konumuna gelmiştir. Ülkemiz, tarım ürünlerinde 2018 yılında 12,8 milyar dolar ithalata karşılık 17,7 milyar dolar ihracat yaparak yaklaşık 4,9 milyar dolar fazla vermiştir."

- "Sütün katma değeri yüksek bir ürün olduğunun farkında olarak politikalarımıza buna göre yön veriyoruz"

Bekir Pakdemirli, 2019 yılının 7 ayında hayvan ve hayvansal ürün ihracatının 803,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 2,5'lik artış sağlandığını aktardı.

Aynı dönemde süt ve süt ürünleri ihracatının ise yüzde 20 artış göstererek 227,9 milyon dolara yükseldiğini belirten Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sütün katma değeri yüksek bir ürün olduğunun farkında olarak politikalarımıza buna göre yön veriyoruz. Son 17 yılda hayvancılığımızın gelişmesi için hayvancılık desteklemelerimizi 4 kalemden 10 kaleme çıkartarak 32,7 milyar lira hayvancılık hibe desteği ödemesi yaptık. Kırsal kalkınma yatırımları ve Avrupa Birliği fonları olan IPARD kapsamında 2 bin 985 projeye 2,7 milyar lira hibe verdik. Orman köylerimizde çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 4 bin aileye 110 milyon lira süt sığırcılığı ve koyunculuğu desteği verdik. Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında yetiştiricilerimizi destekliyoruz. 48 bin 258 baş hayvanımız bu kapsamda desteklenmektedir."

- "Yaptığımız işlerde dedikoduya değil, rakamlara bakıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, hayvancılığı geliştirmek adına verdikleri diğer destek ve yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, önümüzdeki günlerde Küçük Aile İşletmelerinin Optimizasyonu Projesi, İşletmelerin Sınıflandırılması ve Üretimin Planlanması Projesi, Küçükbaş Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ile Sığırlarda Üreme Verimliliğinin Arttırılması projelerinin de yürütüleceğini bildirdi.

Sütün önemine dikkati çeken Pakdemirli, Türkiye'nin süt üretiminde, yüzde 102 ile kendi kendine yeterli bir ülke konumunda olduğunu vurguladı. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yaptığımız işlerde dedikoduya değil, rakamlara bakıyoruz. 2002 yılında 122 kilogram olan kişi başına düşen süt üretim miktarı, 2017 yılında 256 kilograma, 2018 yılında ise 270 kilograma yükselmiştir. Bu rakam dünyada 109 kilogram, AB'de ise 330 kilogramdır. Dolayısıyla son 17 yılda yüzde 130'u bulan bu artış, yetiştiricilerimizin gayreti ve hükümetlerimizin destekleri ile gerçekleşmiştir.

Bakanlık olarak, sütten en iyi yararlanma şeklinin, sütü içerek tüketmek olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde içme sütü tüketimi kişi başına 41 kilogram, AB'de ise 65 kilogram. Sağlıklı ve dengeli bir gelişim için içme sütü tüketiminin daha da arttırılması gerektiğinin farkındayız. Süte dikkat çekmek, sütün tüketilmesinin ilk ayağı... Bakanlık olarak, 1991 yılında Süt Tüketimini Artırma Kampanyası ile başladık ve Dünya Süt Günü'nde çeşitli etkinliklerle ilgi toplamayı başardık. İyi gidiyoruz ama daha da iyi olacağız."

- "Ülkemiz, istisnai dönemler haricinde et ve sütte kendine yeterli bir ülke"

Bekir Pakdemirli, sektörden, karkas et sınıflandırması çalışması için destek istedi. Karkas etin standartlarının belirlenmesinin hem et hem de süt sektörüne doğrudan ve dolaylı katkıları olacağına inancının tam olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, istisnai dönemler haricinde et ve sütte kendine yeterli bir ülke. Ancak bizi çevreleyen coğrafyalardaki pazarlara, ülkemizi lojistik üs olarak kullanarak, hem et hem süt tedariki yapmak mümkün. Türkiye'de 2 bin 242 adet süt ve süt ürünleri işleyen gıda işletmesi var. İşletmelerimizin verimliliği açısından nitelikli çiğ süt tedariki kritik öneme haiz. Bakanlık olarak, süt sektörünü stratejik bir sektör olarak değerlendiriyor, sağlıklı yaşam için hayati bir alan olarak telakki ediyoruz. Buna bağlı olarak iç piyasada yerli ve yeterli üretimi, dış piyasada ise ihracat bazlı büyümeyi hedefliyoruz. İnşallah sağlıklı gıda tedarikinde öncü ülkelerden birisi de Türkiye olacak."

Pakdemirli, sanayicilerin finansmana erişim konusundaki sorunlarının farkında olduklarını ifade ederek, Ziraat Bankası ile görüşüp çözüm için gayret göstereceklerini bildirdi.

Konuşmasının ardından fuaye alanındaki stantları ziyaret eden Pakdemirli, Atatürk Orman Çiftliği standında gazetecilere dondurma ikram etti.

(Bitti)

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IDF Dünya Süt Zirvesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.