FİNANS

IDF Dünya Süt Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) Başkanı Dr. Judith Bryans: - "Burada bulunmamızın sebebi, Türkiye'deki sektörün sesini tüm dünyaya duyurmak. IDF dünyası olarak, sütün geleceğinin şekillenmesi için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu burada konuşacağız" - "Son zamanlarda hayvansal tarımı eleştiren ve iklim değişikliği nedeniyle hayvan sayısının azalması gerektiğini söyleyen pek çok rapor var. Süt ürünleri olmadan gerçek gıda güvenliğini sağlayamayız"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) Başkanı Dr. Judith Bryans, "Burada bulunmamızın sebebi, Türkiye'deki sektörün sesini tüm dünyaya duyurmak. IDF dünyası olarak, sütün geleceğinin şekillenmesi için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu burada konuşacağız." dedi.

IDF tarafından İstanbul'da düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi"nde konuşan Bryans, zirvenin Türkiye'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bryans, Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün burada bulunmamızın sebebi, Türkiye'deki sektörün sesini tüm dünyaya duyurmak. IDF dünyası olarak, sütün geleceğinin şekillenmesi için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu burada konuşacağız. Süt sektörü olarak kendi adımıza epey iddialıyız. El ele çalıştığımız takdirde karşımızdaki bütün engelleri aşıp çok parlak ve iyimser bir geleceğe doğru gidebiliriz. Zorlukları fırsata dönüştürmek bizim elimizde. Son zamanlarda hayvansal tarımı eleştiren ve iklim değişikliği nedeniyle hayvan sayısının azalması gerektiğini söyleyen pek çok rapor var. Bakıldığında, süt ürünleri olmadan gerçek gıda güvenliğini sağlayamayız. Sütü her alanda savunmamız gerek. Çevre konusunda üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getiriyor, iyileştirmeye devam ediyoruz."

- Zirvede, global süt ve süt ürünleri sektörünün yol haritası belirlenecek

Verilen bilgiye göre, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nin Türkiye ayağında, global süt ve süt ürünleri sektörünün yol haritası belirlenecek.

Zirve kapsamında düzenlenecek forum ve oturumlarda, sektörün geçen yıl neler yaptığı ve gelecekteki hedefleri ele alınacak.

Dünya ve Türkiye'den çiğ süt üreticileri, süt ürünleri üretimi yapan sanayiciler, makine ve ekipman üreticileri, lojistikçiler gibi bin 500'e yakın sektör paydaşının katıldığı zirve kapsamında, süt üretim çiftlikleri, süt işleme fabrikaları ve araştırma enstitülerinin yanı sıra turistik bölgeler de ziyaret edilecek.

Türkiye'deki süt hayvancılığı sektörünün dünyada tanıtılmasına katkı sağlaması beklenen IDF Dünya Süt Zirvesi, 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IDF Dünya Süt Zirvesi Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) Başkanı Dr. Judith Bryan

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.