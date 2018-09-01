FİNANS

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 10:07 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentine ihracat yapan firmalar, İdlib'te yaşanan gerginlik nedeniyle muhaliflere sattıkları ürünlerin bedeli olan 7 milyon dolar alacaklarını tahsil edemedikleri için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendiklerini ve çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentine ihracat yapan firmalar, İdlib'te yaşanan gerginlik nedeniyle muhaliflere sattıkları ürünlerin bedeli olan 7 milyon dolar alacaklarını tahsil edemedikleri için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendiklerini ve çok zor günler yaşadıklarını söyledi.
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Türkiye sınırına yakın olan muhaliflerin kontrolündeki İdlib'te son günlerde yaşanan gerginlik, bu kente ihracat yapan firmaları da olumsuz etkiledi. İşadamı Salih Arslan, sattıkları ürün karşılığındaki alacaklarını tahsil etmek için 2017 yılı Temmuz ayında olduğu gibi, Ticaret Bakanlığı'nca yeniden, ihracata karşılık ithalat izni verilmesi için bakanlığa çağrıda bulundu.
Arslan, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, İdlib'e, demir, çimento, ayçiçeği, yaş sebze ve meyve, boya ihracatı yapıldığını, bunun karşılığında da firmaların 7 milyon dolar alacakları olduğunu söyledi. Kentteki gerginlik yüzünden ödeme yapmakta zorlanan Suriyeli tüccarların ise alacağa karşılık ithalat yoluyla mal vermeyi teklif ettiklerini belirten Arslan, "Son günlerde İdlib'te gerginlik ve karışıklık yaşanıyor. İdlib'e yıllardır mal gönderiyoruz. Ancak yaşanan bu gerginlik nedeniyle sattığımız ürünlerin parasını alamaz duruma geldik. Biriken 7 milyon dolar alacağımızı nakit olarak alamıyoruz, bu yüzden de en sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Tek çaremiz ihracata karşılık ithalat iznidir" dedi.
Suriyeli tüccarların ödeme yapmakta zorlandıklarını kaydeden Arslan, ihracata karşılık ithalat teklifinin geldiğini belirterek şöyle konuştu:
"Ticaretimizi hükümetin, Ticaret Bakanlığı'nın onay verdiği şartlarda yapıyoruz. muhaliflerin ürettiği malları ihracata karşılık ithalat yoluyla getirmek ve bunların bir kısmını Türkiye'ye ithalat, bir kısmını da üçüncü ülkelere göndererek hem paramızı tahsil etmek ve hem de ticareti genişletmek istiyoruz. Ödemelerde güçlük çeken Suriyeli tüccarlar bize bu teklifle geliyor. İhracata karşılık ithalat izni için Ticaret Bakanlığı'na başvurduk. Bakanlığın uygun göreceği firmaların ihracat bedeli karşılığında Suriye'den getirebilecekleri mallara izin verilmesini istiyoruz. İdlib, Afrin, Azez, Sarmada'ya yaptığımız ihracatta firmalarımızın 7 milyon dolara yakın alacağı var. Nakit olarak alamaz duruma geldik. Olay çok vahim, tüccarlar olarak zor durumdayız, yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ekonomik sıkıntıyı giderebilmek için Suriye'ye göndermiş olduğumuz ihracat malları karşılığında onların teklif ettiği malları getirip satmak ve paramızı tahsil etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Daha da kötü duruma düşmemek için Ticaret Bakanlığımızın uygun göreceği şartlarda muhaliflerin teklif ettiği kimyon, çörek otu, pamuk, külçe metal ve benzeri ürünleri getirmek için gerekli iznin acilen verilmesini bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. İzin bekliyoruz."

FOTOĞRAFLI

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkilediİdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkilediİdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkilediİdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırızMÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırız
Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destekGayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

Antalya turizminde yeni rekor 9 milyon

Antalya turizminde yeni rekor 9 milyon

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.