İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentine ihracat yapan firmalar, İdlib'te yaşanan gerginlik nedeniyle muhaliflere sattıkları ürünlerin bedeli olan 7 milyon dolar alacaklarını tahsil edemedikleri için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendiklerini ve çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Türkiye sınırına yakın olan muhaliflerin kontrolündeki İdlib'te son günlerde yaşanan gerginlik, bu kente ihracat yapan firmaları da olumsuz etkiledi. İşadamı Salih Arslan, sattıkları ürün karşılığındaki alacaklarını tahsil etmek için 2017 yılı Temmuz ayında olduğu gibi, Ticaret Bakanlığı'nca yeniden, ihracata karşılık ithalat izni verilmesi için bakanlığa çağrıda bulundu.

Arslan, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, İdlib'e, demir, çimento, ayçiçeği, yaş sebze ve meyve, boya ihracatı yapıldığını, bunun karşılığında da firmaların 7 milyon dolar alacakları olduğunu söyledi. Kentteki gerginlik yüzünden ödeme yapmakta zorlanan Suriyeli tüccarların ise alacağa karşılık ithalat yoluyla mal vermeyi teklif ettiklerini belirten Arslan, "Son günlerde İdlib'te gerginlik ve karışıklık yaşanıyor. İdlib'e yıllardır mal gönderiyoruz. Ancak yaşanan bu gerginlik nedeniyle sattığımız ürünlerin parasını alamaz duruma geldik. Biriken 7 milyon dolar alacağımızı nakit olarak alamıyoruz, bu yüzden de en sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Tek çaremiz ihracata karşılık ithalat iznidir" dedi.