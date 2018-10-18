İdlib’e traktör ihraç ediliyor 

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE’den Suriye’nin İdlib kentine traktör ve ekipman ihraç ediliyor.
Güvenli bölge haline gelen, Türkiye sınırına yakın Suriye’nin İdlib kentine yılda ortalama 250-300 traktör ihraç ediliyor. Reyhanlı İlçesi’nde alım satım işi yapan Übeyit Karan, Suriyeli çiftçilerin tarlalarında kullanmak üzere traktör ve ekipman taleplerini karşıladıklarını söyledi. Türkiye’nin çeşitli illerinden temin ettiği eski veya yeni traktörleri Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ihraç ettiklerini belirten Karan, "Yoğun talep var. Yılda ortalama 250- 300 traktör satışı gerçekleşiyor. Yurt genelinden yapılan ihracatta Türkiye’ye girdisi de var" dedi.
Piyasada satışa sunulan traktörleri Reyhanlı üzerinden İdlib’e gönderdiklerini anlatan Karan, durumuna göre traktör fiyatlarının 6 ile 20 bin TL arasında değiştiğini söyleyerek, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın yoğun olması nedeniyle Kumlu İlçesi'ne bağlı Hama bölgesinde açılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın bir an önce açılmasında yarar olduğunu kaydetti.
FOTOĞRAFLI
Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar
BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum