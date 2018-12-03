FİNANS

İDO, iç hat seferlerinin iptali kararını erteledi

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 10:03 | Son Güncelleme

İDO açıklaması: - "İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde yönetim kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir" - "1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı dahil iç hat seferlerimiz olan Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarımız mevcut tarifelerimize göre hizmet vermeye devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde, iç hat hizmetlerinin iptali kararını geçici olarak ertelediğini duyurdu.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, 30 yılı aşkın bir tecrübeyle, İDO'nun her zaman misafirlerine daha iyi hizmet sunmak, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sağlamak amacıyla hareket ettiği belirtildi.

Geçen haftalarda, kamuoyuna iç hat seferlerinin 1 Aralık'tan itibaren geçici bir süre durdurulacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Ancak, yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar, bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken, sadece bir ertelemedir. İlk açıklamamızdaki mağduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bankalarla ortak çalışmamız sonucu sorunlarımızın bir çözümünün bulunacağına ve aşılacağına inanıyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde yönetim kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı dahil iç hat seferleri olan Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy- Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarının mevcut tarifelere göre hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
iç hat seferleri İDO

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