IEA 2019 ve 2020 küresel petrol talebi öngörülerini düşürdü

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebi için 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini aşağı yönlü revize etti.

IEA'nın aylık raporuna göre, 2019 ve 2020 için global talepte büyüme beklentileri günde 100 bin varil aşağı çekerek günde 1 milyon ve 1.2 milyon varil olarak belirlendi. IEA raporunda, 2019 yılında talepte büyümenin 2016 yılından bu yana görülen en zayıf düzeyde olacağı öngörüldü.

Küresel petrol arzının, Suudi Arabistan'ın Abqaiq ve Khurais petrol tesislerine düzenlenen saldırıların da etkisi ile Eylül ayında günde 1.5 milyon varil azaldığına işaret edilen IEA raporunda, Suudi Arabistan'ın üretiminin günde 770 bin varil azalarak günde 9.02 milyon varile inerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplam üretiminin günde 28.8 milyon varile gerilediğine dikkat çekildi.

OPEC dışı petrol üretimi artış öngörüsü, 2019 yıl için günde 1.8 milyon varil olarak sabit tutulan IEA raporunda, 2020 yılı için arzda büyüme öngörüsü de günde 2.2 milyon varile yükseltildi.



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