FİNANS

IEA: ABD 2023 yılına kadar en büyük petrol üreticisi olacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 14:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, ABD 2023 yılına dek, şu an dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Rusya’nın önüne geçerek, küresel petrol üretiminin yüzde 60’ına yakın bir miktarını karşılayacak.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, ABD 2023 yılına dek, şu an dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Rusya’nın önüne geçerek, küresel petrol üretiminin yüzde 60’ına yakın bir miktarını karşılayacak.
IEA'nın öngörülerine göre, ABD günlük petrol üretimine, şu anki günlük üretime iki milyon varil daha ekleyerek, 2023 yılında günlük 12.1 milyon varile ulaşacak ve günlük petrol üretimi 11 milyon varil olan Rusya’yı geride bırakacak.
Beş yıllık beklentilerin incelendiği IEA raporunda, ABD’nin petrol ve gaz üretiminin teknolojik ilerlemeler, geliştirilmiş verim ve petrol fiyatlarındaki kırılgan toparlanmanın üreticileri teşvik ettiği ve bir zamanlar petrol ihtiyacı için Orta Doğu ithalatına bağımlı olan ülkenin iç talebe karşılık verecek hale yaklaştığı belirtiliyor.
Küresel petrol piyasalarında ABD etkisinin artması ve 2015 yılına dek petrol ihraç etmesi yasalar tarafından engellenen ABD’nin 2023 yılına dek 4.9 milyon varil ihraç edecek hale geleceği IEA’nın öngörüleri arasında bulunuyor.
IEA raporunda, tüm likitler hesaplandığında, günümüzde 13 milyon varil üretim yapan ABD’nin üretimini 2023 yılında neredeyse 17 milyon varile çıkaracağı ve Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretimlerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

PARTNERiPhone'lara bir yasak daha yolda!iPhone'lara bir yasak daha yolda!
İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalıİzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı
17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği incelemesi

Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği incelemesi

Nizipoğlu Holding altını arayıp, bulup halka açacak

Nizipoğlu Holding altını arayıp, bulup halka açacak

İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı

İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.