FİNANS

IEA Başkanı Fatih Birol: "Katar, şu an itibarıyla LNG'nin en güvenilir ve en önemli aktörü"

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

IEA Başkanı Fatih Birol: "Katar, şu an itibarıyla LNG'nin en güvenilir ve en önemli aktörü"


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Anahtar Kelimeler:
enerji Fatih Birol katar LNG

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