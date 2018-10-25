İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarının geçen on yıllarda birçok çalkantıyı savuşturduğunu, ancak, reform ve ekonomik çeşitlenmeye yönelik yenilenmiş taahhüdün küresel ekonominin değişen dinamikleri ile başa çıkma için yaşamsal olacağına dikkat çekti.

IEA'nın "Üretici Ekonomiler için Görünüm" adlı yeni raporunda, bunların kayaç gibi yeni kaynaklardan üretim, petrol talebinin büyüme hızının belirsizliği ve yeni enerji teknolojilerinin gelişmesini içerdiği uyarısı yapıldı.

Ajans'ın raporunda Irak, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezüella incelendi ve bu ülkelerin fiyat ve politika senaryoları değişikliği altında 2040'a nasıl çıkacakları değerlendirildi.

IEA İcra Direktörü Dr Fatih Birol, "Geçmişte diğer herhangi bir noktadan daha fazla, kaynak açısından zengin ülkelerin kalkınma modelindeki temel değişiklikler kaçınılmaz görünüyor" dedi.

