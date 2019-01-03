FİNANS

IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 17:06 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr.

IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda, ciddi adımlar atması gereken ülkelerin başında geldiğini vurguladı ve "Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok" diye uyardı.
Schneider Electric Türkiye, son dört yıldır enerji dünyasında değişim yaratan, pozitif enerji sağlayan liderlere verdiği Pozitif Enerji Ödülü’nün sahibi, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol oldu.
Ödül kapsamında bir araya gelen Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol ve Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, enerji gündemini değerlendirdi.
Dr. Birol, Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda, ciddi adımlar atması gereken ülkelerin başında geldiğini söyledi ve ekledi:
“Türkiye'de rakamlara baktığımız zaman, arabalardan binalardaki ısı yalıtımlarına ve elektrikli lambalara dek her alanda kat edilmesi gereken çok fazla yol olduğunu görüyoruz.
“Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok. Bu konuda büyük bir gayretle çalışan Schneider Electric tarafından Pozitif Enerji Ödülü’ne layık görülmek ise oldukça mutluluk verici.
“Dünyadaki şirketler arasında enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerjiye en fazla emek veren ve memnuniyetle beraber çalıştığım birçok uluslararası şirketten biri olan Schneider Electric’e bu ödül için şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim.”
Tuncer de konuşmasında, 25 yıl içinde enerji tüketiminin yüzde 40 artacağının tahmin edildiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Enerji olmadan ise gelişimi sürdürmek mümkün değil. Dolayısıyla temiz, yenilikçi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını ve iş modellerini uygulamaya sokmak hayati bir zorunluluk.
“Schneider Electric olarak bu alanda çözümlerimiz ve teknolojilerimiz kadar güçlü sürdürülebilirlik hedeflerimizle de öncü çalışmalara imza atıyoruz.
“Bu kapsamda, COP24 öncesinde taahhütlerimizi güncelledik ve 2030 yılında sadece kendimiz karbon nötr bir şirket olmayacağız, aynı zamanda tedarikçilerimizin de aynı platforma taşındığı bir ortam kuracağız, enerjimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden sağlayan bir noktaya geleceğiz. “Toplumsal fayda misyonunu üstlenen liderleri onurlandırma ve iş dünyasında farkındalık yaratma amacıyla Pozitif Enerji Ödülü’nü sunuyoruz.
“Bu sayede iş dünyasının odağına sürdürülebilir gelişimi yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Dördüncü yılında ödülümüzü Sayın Dr. Fatih Birol’a takdim etmeyi uygun bulduk.
“Kendisinin enerjinin herkese erişilebilir olması ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları, enerji miksinin içindeki yenilenebilir enerjinin oranının artması konusunda kurumuyla birlikte sağladığı değer ve tüm bunlarla beraber, bir Türk olarak enerji dünyasında üstlendiği rol ve global enerji platformunda yarattığı dönüşüm dolayısıyla ilham verici bir lider olduğuna inanıyoruz.” (Fotoğraflı)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdıYılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı
Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacakSabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Zam oranı belli oldu!

Zam oranı belli oldu!

Ehliyet kimlik ve pasaport ücretlerinde yeni dönem

Ehliyet kimlik ve pasaport ücretlerinde yeni dönem

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı

Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı

Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak

Sabancı Vakfı 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak

TOKİ: 2018'de 15 milyar liralık hakediş ödemesi yapıldı

TOKİ: 2018'de 15 milyar liralık hakediş ödemesi yapıldı

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.