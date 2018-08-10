IEA: İran’a yaptırımlar küresel petrol arzını korumayı “çok zor” hale getirir

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ABD-Çin ticaret savaşının küresel petrol talebini bu yıl ve gelecek yıl vurabileceğini, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların küresel petrol arzını korumayı “çok zor” hale getirebileceğini söyledi.
Pariz merkezli IEA’dan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:
“ABD-Çin arasında yükselen ticaret gerilimi bu yıl ve gelecek yıl petrol talebini vurabilir.
“ABD’nin İran petrol sektörüne uyguladığı yeni yaptırımlar
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