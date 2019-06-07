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IEA: Küresel doğalgaz talebi yılda yüzde 1.6 büyüyecek

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya doğalgaz talebinin önümüzdeki beş yıl, her yıl yüzde 1.6 büyüyeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.  IEA'nın yıllık doğalgaz piyasası raporu "Gaz 2019"a göre doğalgaz talebi geçen yıl yüzde 4.6 ile 2010 yılından bu yana en sert artışı kaydetti.

İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya doğalgaz talebinin önümüzdeki beş yıl, her yıl yüzde 1.6 büyüyeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
IEA'nın yıllık doğalgaz piyasası raporu "Gaz 2019"a göre doğalgaz talebi geçen yıl yüzde 4.6 ile 2010 yılından bu yana en sert artışı kaydetti. Talepteki artışın yüzde 70'i ABD ve Çin'den kaynaklandı.
IEA Direktörü Fatih Birol, "Doğalgaz elektrik üretimi, ısınma ve endüstriyel kullanımda petrol ve kömürün yerini alarak, hava kirliliğinin azalmasını ve karbondioksit salımının azalmasını sağladı" dedi.
Rapora göre, önümüzdeki dönemde talepteki artışın üçte birinden fazlası, "mavi gökler" politikası yürüten Çin'den kaynaklanacak. Çin, hava kirliliğini azaltmak için elektrik üretiminde kömürden doğalgaza geçişi ve hanelerde doğalgaz kullanımının yaygınlaştırdayı hedefliyor.
IEA tahminlerine göre Çin'in de aralarında bulunduğu Asya-Pasifik bölgesinde doğalgaz talebinin orta vadede her yıl yüzde 4.0 artması ve 2024 yılına kadar küresel talep artışının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturması bekleniyor.

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