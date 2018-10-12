FİNANS

IEA: Küresel petrol arzı son 6 ayda büyük artış gösterdi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 12:16 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol arzının son altı ayda büyük artış gösterdiğini ve petrol piyasasının "şu an için yeterli arza sahip" olduğuna dikkat çekti.

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol arzının son altı ayda büyük artış gösterdiğini ve petrol piyasasının "şu an için yeterli arza sahip" olduğuna dikkat çekti.
Ancak IEA, piyasanın artan global taleple başa çıkmaktan zorlanarak baskı altına girebileceği uyarısını da yaptı.
Küresel petrol talebinin, günde 100 milyon varil dolayında olduğu ve atıl kapasitenin talebin yüzde 2'si dolayına gerilediği belirtilen IEA raporunda, atıl kapasitenin daha da düşmesinin beklendiğinin de altı çizildi.
Mayıs ayından bu yana OPEC, Rusya ve ABD gibi üreticilerin katkısı ile küresel petrol arzının günde 1.4 milyon varil arttığı da belirtilen IEA raporunda, arz artışının günde 735 bin varillik bölümünün OPEC'ten geldiği, İran ve Venezuela'nın üretimlerinde düşüşün Ortadoğu ve Afrika'daki OPEC üyeleri tarafından telafi edildiği de vurgulandı.
IEA verilerine göre İran'ın petrol üretimi Eylül'de günde 180 bin azalarak son 2.5 yılın en düşük düzeyi olan 3.45 milyon vari inerken, petrol satışları da 2018 ikinci çeyrekteki tepe noktasına göre günde 800 bin varil azalarak 1.63 milyon varile düştü.
IEA raporunda küresel petrol talebinin 2018'de günde 1.28 milyon varil, 2019'da 1.36 milyon varil artmasının beklendiği de belirtildi.

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Uluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştuUluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştu
'Enflasyonla Mücadele Programı'na 'Getir'den destek'Enflasyonla Mücadele Programı'na 'Getir'den destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

ESET: Facebook'ta veri sızıntısına karşı çıkış - giriş yapın

ESET: Facebook'ta veri sızıntısına karşı çıkış - giriş yapın

Uluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştu

Uluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştu

'Enflasyonla Mücadele Programı'na 'Getir'den destek

'Enflasyonla Mücadele Programı'na 'Getir'den destek

Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

Kayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destek

Kayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.