IEA küresel petrol arzının 2019'da hızlı daralmasını bekliyor

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol arzının 2019'da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın vardıkları üretim kısıntısı anlaşmasının da etkisiyle, daha hızlı daralacağını öngördü.

IEA'nın aylık raporunda, 2019 için global petrol talebi büyüme tahmini bir önceki rapora göre değiştirilmeyerek günde 1.4 milyon varil olarak korunurken, 2018 için talepte büyüme tahmini 1.3 milyon varil olarak yinelendi.

OPEC'in üretim kısıntısı kararına yüzde 100 uyması durumunda, global petrol piyasasının 2019 ikinci çeyrekte arz açığı vereceğini öngören IEA, OECD'nin petrol stoklarının Ekim sonunda 5.7 milyon varil artarak 2 milyar 872 milyon varile ulaştığını da belirtti.

IEA raporuna göre OPEC'in petrol üretimi Kasım ayında 100 bin varil artarak 33.03 milyon varil/güne ulaşırnken, BAE ve Suudi Arabistan'ın üretimleri rekor kırdı. Suudi Arabistan'ın üretimi 410 bin varil/gün artışla 11.06 milyon varil/gün düzeyine yükseldi.

