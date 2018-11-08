IEA: Nükleer enerji üretimi 2040'a kadar yüzde 46 büyüyecek

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) global nükleer enerji üretiminin 2040 yılına kadar yaklaşık yüzde 46 büyüyeceğini ve bu büyümenin yüzde 90'ından fazlasının Çin ve Hindistan'dan geleceğini öngördü.
IEA'nın Dünya Nükleer Sanayii Durum Raporu 2018'e göre, dünya genelinde nükleer santrallerden elektrik üretimi 2017 yılında yüzde 1.0 artarak 2.503 TWh (terawatsaat) oldu.
Rapora göre 2017 yılında Çin'de faaliyetteki nükleer santral sayısı 38'den 41'e çıktı. Çin, nükleer santral sayısında ABD ve Fransa'nın ardından üçüncü sıraya yerleşirken, Hindistan ise 22 santral ile 7'nci sırada yer aldı.
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