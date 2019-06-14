IEA: Petrol arzı 2020 yılında talebi aşacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) , 2020 yılında petrol arzının talebi aşacağını açıkladı.

IEA’nın aylık raporunda, “2020 yılına baktığımızda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan üreticilerin, büyük bir jeopolitik gelişme olmadığı takdirde, artan talebi karşılayacak şekilde üretim arttırdıklarını ve OPEC üyesi ülkelerin günlük 3.2 milyon varillik bir kapasiteyi kullanmadıklarını görüyoruz” denildi.

Küresel petrol talebinin 2020 yılında günlük 1.4 milyon varile ulaşacağını, buna karşılık üretimin günlük 2.4 milyon varil artacağını öngören IEA, petrol arzında görülen artışın sebebi olarak ABD’nin killi şist petrolü üretimindeki artışı gösterdi.

Diğer yandan, dünya petrol talebi öngörüsü, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle üst üste ikinci ayda da aşağı çekildi.

