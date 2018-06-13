FİNANS

IEA: Petrol fiyatları artık keskin bir şekilde yükselmez

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

Küresel petrol fiyatlarında yakın dönemde yaşanan artışın yavaşlayacağını öngören Uluslararası Enerji Ajansı (IEA),  yükselen petrol fiyatlarının küresel talep ve küresel ekonomik büyümeye zarar vereceğine ilişkin endişeleri hafifletti.

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Küresel petrol fiyatlarında yakın dönemde yaşanan artışın yavaşlayacağını öngören Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yükselen petrol fiyatlarının küresel talep ve küresel ekonomik büyümeye zarar vereceğine ilişkin endişeleri hafifletti.
Paris merkezli IEA'nın, bugün yayınladığı aylık raporunda “Petrol fiyatlarının 2017 ortalarından bu yana olduğu gibi Keskin bir şekilde artması çok muhtemel görünmüyor. Bu sayede toplam talebi baskılayan etki azalacak” denildi.
OPEC dışı ülkelerin petrol üretiminin artacağı öngörülen raporda küresel petrol piyasalarına ilişkin şu öngörü ve tespitler paylaşıldı:
"2019 yılı için küresel petrol talebi tahmini 2018’e benzer şekilde günde 1.4 milyon varilde tutuldu.
"Talep görünümde baskı yaratabilecek bazı muhtemel aşağı yönlü riskler var. Petrol fiyatlarının yükselmesi, ekonomik güvenin zayıflaması, ticarette korumacılık ve güçlenmeye devam eden dolar bu risklerden bazılar.
"2018 yılı OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi yukarı yönlü revize edilerek günde 2 milyon varile yükseltildi.
"2019 yılı OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi günde 1.7 milyon varil olarak öngörüldü.
"Tahmin değil ama bir senaryomuza göre Suudi Arabistan ve Rusya üretimi artırmaya hazırlanırken, İran ve IRak karşı çıkıyor.
"Bu senaryoya göre 2019’un sonu itibariyle İran ve IRak’ın petrol üretimi bugüne göre günde 1.5 milyon varil daha düşük olabilir.
"Ortadoğu’daki OPEC üreticileri üretimi günde 1.1 milyon varil artırabilir."

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